На него готовится кругленькая сумма: "Шахтер" всерьез заинтересовался лучшим бомбардиром Чемпионата Аргентины

Конкуренцию "горнякам" может составить мадридский "Реал".

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность приобретения юного футболиста аргентинского "Ривер Плейта" — Хулиана Альвареса .

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что "горняки" для приобретения 21-летнего игрока подготовили 20 миллионов евро. В случае покупки Альвареса, он должен стать заменой выбывшему на длительный срок Ласина Траоре из-за травмы. Что касается Жуниора Мораеса, он еще полностью не восстановился от повреждения и, как следствие, еще не может играть в полную силу.

Впрочем, "Шахтер" — не единственный клуб, желающий видеть в своем составе Альвареса, чей контракт с "Ривер Плейтом" завершается уже в декабре 2022 года. По информации Marca, в услугах аргентинца также заинтересован и мадридский "Реал". Также СМИ сообщали об итальянском "Милане", "Ювентусе" и "Фиорентине".

Вашему вниманию видео с выступлениями Альвареса.

Альварес в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Аргентины, отличившись 15 забитыми голами и пятью результативными передачами. Нападающий возглавляет бомбардирскую гонку лиги;

21-летний футболист в свое время успел познакомиться с инфраструктурой "Реала", когда в младшем возрасте проходил через его академию, однако контракт с ним так и не был подписан из-за возрастных ограничений;

На счету Альвареса пять матчей за сборную Аргентины, однако никаких результативных действий он все еще не сделал.

Ранее рассказывалось о том, что "Шахтер" заинтересовался 16-летним бразильским вундеркиндом.