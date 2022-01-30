На неопределенный срок: "Манчестер Юнайдет" отстранил звездного форвада, обвиняемого в домашнем насилии

Клуб запретил игроку тренироваться с основой после скандала.

В воскресенье, 30 января, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда модель Герриет Робсон обвинила футболиста в домашнем насилии.

После того, как эта информация распространилась, Манчестер Юнайтед сделал только одно заявление.

"Мы знаем об распространяемых в соцсетях изображениях и обвинениях. Мы не будем давать комментарии до тех пор, пока не будут установлены факты. МЮ не оправдывает никаких проявлений насилия", — заявили в состоянии "красных дьяволов".

Однако впоследствии клуб добавил, что футболист будет отстранен от тренировок и матчей на неопределенный срок.

"Мейсон Гринвуд не вернется к тренировкам и не будет играть за команду до последующего сообщения", – передает Manchester Evening News.

Гринвуд является питомцем "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 6 голов и одна результативная передача.

В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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