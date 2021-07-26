"На них не рассчитывают": "Динамо" ищет новые клубы для двух своих футболистов

"На них не рассчитывают": "Динамо" ищет новые клубы для двух своих футболистов

"Бело-синие" занимаются чисткой состава.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что клуб не рассчитывает на защитника Владимира Костевича и полузащитника Мохаммеда Кадири и уже ищет им новые команды.

"Занимаемся поисками клубов для этих игроков, на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, а Кадири нужно где-то играть, чтобы можно было отдать в аренду или продать", - сказал Суркис.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустит первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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