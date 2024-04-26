На очереди – "Бавария": "Реал" без Лунина одолел "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании (видео)

"Сливочные" дали отдохнуть ключевым футболистам, что не помешало им одержать победу.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде обыграл "Реал Сосьедад" в матче-открытии 33-го тура испанской Ла Лиги. Поединок в Сан-Себастьяне завершился со счетом 0:1 .

Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти решил предоставить отдых ключевым игрокам своей команды, ведь уже во вторник, 30 апреля, "сливочных" ждет в Мюнхене первая игра полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

Так что в стартовый состав на матч с "Реалом Сосьедад" не попали Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Джуд Беллингем, Тони Кроос, а также Лунин, вместо которого место в воротах занял Кепа Аррисабалага.

Отметим, что Лунин впервые с января пропустил матч "Реала" в чемпионате Испании. С тех пор он постоянно выходил в основе и проводил полные поединки. Всего на его счету 20 игр в этом сезоне Примеры.

Несмотря на экспериментальный состав, мадридцы сумели одержать победу. Единственный гол в матче на 29-й минуте забил 19-летний турецкий полузащитник Арда Гюллер после передачи Дани Карвахаля.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" (84 балла) увеличил свой отрыв на вершине Ла Лиги от "Барселоны", имеющей матч в запасе, до 14 очков. "Реал Сосьедад" (51 пункт) остался на шестой позиции.

В следующем туре чемпионата Испании мадридцы 4 мая примут "Кадис", а баски в тот же день дома встретятся с "Лас-Пальмасом".

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