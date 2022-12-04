На очереди бой с Усиком за "абсолюта": Фьюри нокаутировал Чисору и защитил чемпионский пояс WBC (видео)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел успешную защиту своего титула в поединке с Дереком Чисорой. Опытные британцы сошлись в ринге на арене "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

С самого начала боя Фьюри действовал первым номером, забирая раунд за раундом. Чисора пытался контратаковать, но действующий чемпион умело не позволял сопернику нанести точные и сильные удары.

В восьмом раунде "Цыганский король" был близок к тому, чтобы свалить Дерека на канвас, но тот сумел устоять на ногах. Однако всю дистанцию боя Чисора не продержался. В десятом раунде Фьюри провел серию точных ударов, а рефери ввиду беспомощности Чисоры решил остановить поединок.

Лучшие моменты боя Фьюри – Чисора

Отметим, что это был уже третий поединок между Фьюри и Чисорой. В первом поединке, который состоялся в 2011 году, Тайсон победил единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек отказался продолжать бой после десятого раунда.

Теперь в послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

На счету 38-летнего Чисоры 33 победы (23 – нокаутом) и 13 поражений.

В следующем бою Фьюри может встретиться с украинцем Александром Усиком, владеющим поясами WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе. Победитель этого объединительного боя, который планируют организовать в следующем году, станет абсолютным чемпионом хевивейта.

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