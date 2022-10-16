На очереди Ломаченко: Хейни во второй раз победил Камбососа и сохранил звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни одержал победу над Джорджем Камбососом в поединке, который состоялся в ночь на 16 октября в австралийском Мельбурне.

Боксеры прошли всю дистанцию в реванше, где на кону стояли титулы WBA (Super), WBC, IBF и WBO в легком весе.

На протяжении всего боя Хейни действовал первым номером и наносил сопернику много мощных ударов. До девятого раунда лицо австралийского боксера было разбито в кровь, однако врач разрешил продолжить поединок.

Камбосос таки сумел продержаться до конца, но победа Хейни ни у кого не вызывала сомнений. В итоге, американец выиграл единогласным решением судей: 119-109, 118-110, 118-110.

Таким образом, Хейни защитил все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, которые отобрал у Камбососа в начале июня 2022 года, когда также победил австралийца единогласным судейским вердиктом.

Фото: Associated Press

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В активе 23-летнего Хейни теперь 29 побед (15 - нокаутом) в 29 боях.

29-летний Камбосос провел на профессиональном ринге 22 поединка, одержал 20 побед (10 - нокаутом) и дважды проиграл.

Напомним, Василий Ломаченко ранее заявлял, что хочет биться с победителем поединка Хейни - Камбосос за звание абсолютного чемпиона мира. В начале октября американец согласился дать титульный бой украинцу после победы в реванше над Камбососом.

Что касается самого Ломаченко, то он в ночь на 29 октября вернется на ринг в поединке с американцем Джемейном Ортисом.

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