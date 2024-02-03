На очереди очная битва за лидерство: "Бавария" и "Байер" синхронно победили в 20-м туре Бундеслиги

Мюнхенцы разобрались с "Боруссией" Менхенгладбах, а леверкузенцы обыграли худшую команду чемпионата Германии.

В матчах 20-го тура немецкой Бундеслиги главные претенденты на чемпионство одержали победы: "Бавария" дома обыграла "Боруссию" Менхенгладбах ( 3:1 ), а "Байер" на выезде одолел "Дармштадт" ( 0:2 ).

Мюнхенский гранд в своей игре пропустил первым – на 35-й минуте Нико Эльведе вывел менхенгладбахцев вперед. Перед перерывом команда Томаса Тухеля отыгралась – на 45-й минуте забил 19-летний Александар Павлович.

Во втором тайме "Бавария" доказала свое преимущество над соперником. На 70-й минуте Гарри Кейн отличился своим 24-м голом в дебютном сезоне в Бундеслиге. А на 86-й минуте окончательный счет матча установил Маттейс Де Лигт.

Параллельно "Байер" одержал победу над "Дармштадтом", забив по голу в каждом из таймов. На 33-й минуте леверкузенцев вывел вперед Нейтан Телла. Он же на 52-й минуте оформил дубль.

Таким образом команда Хаби Алонсо сохранила первое место в чемпионате Германии. "Байер" имеет в своем активе 52 очка и на 2 балла опережает "Баварию". А уже в следующем туре лидеры Бундеслиги 10 февраля проведут очную дуэль в Леверкузене.

"Боруссия" Менхенгладбах (21 балл, 13-е место) 10 февраля примет "Дармштадт", который с 11 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.

Читайте также:

Украинская дуэль в Италии: "Дженоа" Малиновского разделила очки с "Эмполи" Коваленко (видео)

Гол Яремчука принес "Валенсии" победу над абсолютным аутсайдером чемпионата Испании (видео)

"Эвертон" с Миколенко на последних минутах вырвал ничью в матче АПЛ против "Тоттенхэма" (видео)