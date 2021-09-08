На очереди Россия? Сборная Украины по волейболу проиграла полякам на Чемпионате Европы

На очереди Россия? Сборная Украины по волейболу проиграла полякам на Чемпионате Европы

"Сине-желтые" потерпели поражение в трех сетах.

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла национальной команде Польши в матче 5-го тура Чемпионата Европы, который проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Подопечные Угиса Крастиньша проиграли в трех сетах. Составить конкуренцию одной из сильнейших команд мира они не смогли. Итоговый счет встречи - 15:25, 20:25, 21:25.

Ранее украинцы обыграли греков (3:2), проиграли сербам (0:3) и победили португальцев (3:2) с бельгийцами (3:1).

Поляки набрали 14 очков и выиграли группу A. Украинцы с 7 баллами остались третьими.

В 1/8 финала соперниками "сине-желтых" будут либо россияне, либо турки.

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