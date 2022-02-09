На ОИ-2022 перенесли церемонию награждения по фигурному катанию из-за проблем с допингом у российского фигуриста — СМИ

Спортсмен мог его провалить перед соревнованиями.
На Олимпийских играх-2022 перенесли церемонию награждения по фигурному катанию.
Как сообщает Inside The Games, причиной тому стала проблема с одним из тестов на допинг у российского спортсмена.
Отмечается, что церемония должна была пройти во вторник вечером, 8 февраля. Впрочем, она до сих пор не проведена. По данным портала, речь идет о тесте, сданном одним из спортсменов перед Олимпиадой.
Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердили возникновение юридической проблемы. В настоящее время ведутся консультации по этому вопросу.
Кто именно из победного состава сборной ОКР сдал положительный тест – неизвестно. В его состав входили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Камила Валиева.
- ОКР получил "золото" в командных соревнованиях на ОИ-2022
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