На Олимпиаде-2022 установили рекорд по количеству стран-призеров соревнований

Последним в этот список вошла Великобритания.

В воскресенье, 20 февраля, в китайском Пекине завершились зимние Олимпийские игры-2022, в рамках которых было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Золотые медали на Олимпиаде добыли в борьбе представители 23 стран. Великобритания стала последней страной, получившей "золото" на Зимней Олимпиаде. И благодаря этому способствовала установке нового рекорда по количеству стран, которые выигрывали "золото" в течение одних зимних Олимпийских игр.

На Олимпиадах в 2014 и 2018 году 22 странам удавалось получить "золото" Зимних Игр. На предыдущих Играх в Пхенчхане хотя бы одну медаль (независимо от сорта) выиграли 30 сборных, тогда как в Пекине это количество меньше — 29 стран получали награды Олимпиады-2022.

Наибольшее количество золотых наград получила Норвегия — 16. Этим результатом она установила новый рекорд Зимних Олимпийских игр. Украина впервые с Олимпиады-2010 закончила соревнования без золотой медали.

Полный медальный зачет Олимпийских игр-2022 смотрите ЗДЕСЬ.

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