На Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли первый комплект медалей: кто завоевал награды

Первой олимпийской чемпионкой зимних Игр-2022 стала норвежская лыжница Тереза Йохауг.
В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине был разыгран первый комплект медалей.
"Золото" в лыжных гонках (женский скиатлон) выиграла норвежка Тереза Йохауг. Она официально стала первой олимпийской чемпионкой зимней Олимпиады-2022.
С отрывом в 30,2 секунды Йохауг опередила представительницу ОКР Наталью Непряеву, которой досталось "серебро". Бронзовую награду добыла австрийка Тереза Штадлобер, которая отстала от Непряевой всего на 0,3 секунды.
Лучший результат среди украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56-е место.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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