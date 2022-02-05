На Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли первый комплект медалей: кто завоевал награды

На Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли первый комплект медалей: кто завоевал награды

Первой олимпийской чемпионкой зимних Игр-2022 стала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине был разыгран первый комплект медалей.

"Золото" в лыжных гонках (женский скиатлон) выиграла норвежка Тереза Йохауг. Она официально стала первой олимпийской чемпионкой зимней Олимпиады-2022.

С отрывом в 30,2 секунды Йохауг опередила представительницу ОКР Наталью Непряеву, которой досталось "серебро". Бронзовую награду добыла австрийка Тереза Штадлобер, которая отстала от Непряевой всего на 0,3 секунды.

Тереза Йохауг / Associated Press

Лучший результат среди украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56-е место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также:

Олимпийские игры-2022 - день 1: расписание и результаты выступлений украинцев за 5 февраля

Олимпийские игры-2022: как шагала по стадиону сборная Украины на церемонии открытия (фото)

Олимпийские игры-2022: стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету