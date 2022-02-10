На Олимпийских играх-2022 официально был обнаружен первый положительный допинг-тест

На Олимпийских играх-2022 официально был обнаружен первый положительный допинг-тест

И это не представитель России.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине официально был обнаружен первый положительный тест на допинг.

Об этом сообщает Международное тестирующее агентство (ITA).

Отмечается, что антидопинговые правила нарушил иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, для которого эти Игры должны были стать третьими в карьере и первыми с 2014 года.

Так, в анализах 36-летнего Хусейна нашли метаболиты дегидрохлорметил-тестостерона – ранее используемый стероида, но сейчас практически вышедший из употребления. Савех-Шемшаки отстранен от соревнований и других мероприятий в Китае.

Считается, что тест иранец сдал во внесоревновательный период (7 февраля), поскольку на старт слалома, где заявлен горнолыжник, еще не вышел.

Горнолыжник имеет право подать апелляцию на решение ITA в Спортивный арбитражный суд (CAS), а также потребовать открытия пробы Б. Добавим, что именно Савех-Шемшаки был флагоносцем Ирана на открытие ОИ-2022.

Ранее рассказывалось о том, что 15-летняя российская фигуристка, выступающая на ОИ-2022, подозревается в использовании допинга.

Читайте также:

Двух сноубордисток забрали на носилках прямо с трассы после ужасных падений на ОИ-2022 (фото, видео)

17-летняя белорусская лыжница и ее отец сбежали в Польшу из-за политических преследований

Вошла в историю: немка стала самой титулованной саночницой Олимпийских игр