На пороге уникального достижения: легенда "Челси" стал игроком чемпиона Великобритании по хоккею

Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех присоединился к хоккейной команде "Белфаст Джаянтс", которая является чемпионом Великобритании.

Как сообщает The Guardian, 41-летний голкипер перешел в клуб элитного британского хоккейного дивизиона на правах аренды из третьолигового "Оксфорд Сити Старз".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В новой команде Чех будет выполнять роль "временной срочной замены".

"Мы очень ценим поддержку "Оксфорда" и самого Петра Чеха. Он – заслуженный спортсмен, знающий, чего стоят выступления на самом высоком уровне. Его поддержка в течение периода аренды будет неоценимой", – прокомментировал подписание вратаря главный тренер "Белфаста" Адам Киф.

Таким образом, Чех может установить уникальное достижение. Если Петр дебютирует в чемпионате за "Белфаст Джаянтс", то станет первым в истории спортсменом, сыгравшим в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.

Напомним, Чех завершил карьеру футболиста в 2019 году. В течение 11 лет (2004-2015) он выступал в составе "Челси", проведя за клуб 333 матча. С 2005 по 2019 год голкипер защищал цвета "Арсенала", где сыграл еще 110 поединков.

Чех – рекордсмен АПЛ по количеству "сухих" матчей. Он четырежды становился чемпионом Англии, завоевал пять Кубков страны, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Чехии голкипер выступал с 2002 по 2016 год, проведя 124 матча.

После завершения футбольной карьеры Петр на позиции вратаря играл за хоккейный клуб "Гилфорд Феникс" в четвертом дивизионе Великобритании по хоккею, а затем выступал в третьей и второй лигах за "Челмсфорд Чифтейнс" и "Оксфорд Сити Старз".

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