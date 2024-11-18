На пресс-конференции сборной Украины перед матчем с Албанией произошел конфуз из-за русского языка

На пресс-конференции с участием главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и форварда "сине-желтых" Романа Яремчука перед матчем последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании произошел конфуз из-за русского языка.

Как сообщает Telegram-канал ВЗБІРНА, предоставленный футбольной федерацией Албании переводчик хотел переводить вопросы представителям украинской сборной на русском языке.

Украинцы отказались от этого. В итоге перевод осуществлялся с албанского исключительно на английский.

После пресс-конференции представительница футбольной федерации Албании объяснила, что они считали это "лучшим решением, ведь русский язык похож на украинский".

Отметим, что Ребров начал пресс-конференцию с того, что выступил с заявлением о массовых обстрелах украинских городов российскими оккупантами.

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Албании Сильвиньо оценил турнирную ситуацию перед решающим матчем Лиги наций против Украины.

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