На пути к медали выбила россиянку: украинка завоевала "серебро" ЧМ-2023 по борьбе

Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате мира-2023 по спортивной борьбе, который проходит в сербском Белграде. Юлия Ткач-Остапчук стала серебряной призеркой в весовой категории до 59 килограммов.

В 1/8 финала финала 33-летняя украинка победила россиянку Анастасию Сидельникову (5:4), которая выступала в нейтральном статусе. После схватки Юлия отказалась пожать руку спортсменке из государства-террориста.

В четвертьфинале Ткач-Остапчук одолела норвежку Отели Хои (5:0), а в полуфинале разобралась с двукратной призеркой чемпионатов Европы – немкой Еленой Бруггер (2:0).

Однако завоевать "золото" мирового первенства нашей соотечественнице не удалось. В финальном поединке Юлия уступила Чжан Ци из Китая (1:4).

Для Ткач-Остапчук это пятая в карьере награда на чемпионатах мира. Также в ее активе "золото" (2014), "серебро" (2017) и две "бронзы" (2015, 2018) на ЧМ по борьбе.

Ранее украинец Василий Михайлов завоевал "бронзу" в вольной борьбе (вес до 79 кг) на ЧМ-2023, после чего на церемонии награждения отказался от совместного фото с россиянином и иранцем.

Таким образом, сейчас в копилке "сине-желтых" одно "серебро" и одна "бронза" на ЧМ-2023 по борьбе. Турнир продлится до 24 сентября. На соревнованиях будет разыграно 90 лицензий на Олимпиаду-2024 в Париже в 18 категориях.

Читайте также:

Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Сборная Украины с историческим медальным рекордом завершила выступления на Играх непокоренных-2023

Украинская тяжелоатлетка ценой травмы завоевала дебютную медаль чемпионата мира