На радость конкурентам в борьбе за титул: "Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение в АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа не смогла набрать очков в противостоянии с "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" на домашней арене уступил "Кристал Пэлас" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 0:1 .

Победу в этой встрече "орлам" принес Эберечи Эзе, который нанес результативный удар на 14-й минуте.

Отметим, что за матч команда Юргена Клоппа нанесла 21 удар против 8 у соперника (в створ ворот – 6:5). По ожидаемым голам (xG) "мерсисайдцы" также превзошли подопечных Оливера Гласнера – 2,97 на 1,94.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

После этого матча "Ливерпуль" (71 очко) остался на третьем месте в АПЛ. Мерсисайдский клуб по дополнительным показателям уступает "Арсеналу" украинца Александра Зинченко, который имеет игру в запасе. Лидирует в чемпионате с 73 пунктами "Манчестер Сити". В свою очередь, "Кристал Пэлас" (33 очка) поднялся на 14-ю позицию.

В следующих матчах АПЛ "красные" 21 апреля на выезде сыграют против "Фулхэма", а "орлы" в тот же день примут "Вест Хэм".

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