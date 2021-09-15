На расстоянии одной победы: Украина подпирает Россию в таблице коэффициентов УЕФА

На расстоянии одной победы: Украина подпирает Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Помогла ничья "Динамо" с "Бенфикой".

Ничья киевского "Динамо" с лиссабонской "Бенфикой" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов принесла Украине важные баллы в таблице коэффициентов УЕФА.

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После поединка на НСК "Олимпийский" (+0.200 в рейтинг) наша национальная ассоциация осталась на 11-й позиции с показателем 30.401, но в то же время приблизилась к России, у которой 30.682 - "Зенит" на выезде уступил "Челси" (0:1) .

Теперь Украине нужна только одна победа, чтобы обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Это может произойти уже в среду, 15 сентября - в этот день "Шахтер" на выезде сыграет с тираспольским "Шерифом" в стартовом туре Лиги чемпионов, а московский "Спартак" будет принимать варшавскую "Легию" в Лиге Европы.

Отметим, что место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона влияет на распределение еврокубковых путевок в кампании-2023/24. Финиш в топ-10 позволит чемпиону страны непосредственно попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется в 19:45 в Тирасполе на стадионе "Шериф". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка .

. В другом матче стартового тура группы D миланский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет мадридский "Реал". Матч начнется 15 сентября в 22:00.

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