"На ринге сладко не будет": украинский боксер пришел на взвешивание с новогодним подарком для соперника

"На ринге сладко не будет": украинский боксер пришел на взвешивание с новогодним подарком для соперника

Богдан Штонда решил угостить своего итальянского оппонента сладостями перед боем.

Интересный инцидент произошел перед поединком украинского боксера Богдана Штонды и итальянца Франческо Леззи. На церемонию взвешивания перед боем наш соотечественник пришел не с пустыми руками.

Штонда решил показать украинское гостеприимство и принес сопернику новогодний сверток, в котором были конфеты.

После взвешивания украинец вышел на дуэль в шапке Санта Клауса и вручил итальянцу запланированный презент.

Леззи с улыбкой отреагировал на подарок украинца. Он хотел отдать сладости Богдану, подумав, что это просто часть шоу, но Штонда объяснил, что это подарок боксеру из Италии.

Примечательно, что на футболке украинца была надпись: "На ринге сладко не будет", так что во время поединка на подобные проявления гостеприимства итальянцу рассчитывать не стоит.

Поединок Штонды и Леззи состоится 8 декабря в Киеве. Боксерский вечер будет транслироваться телеканалом Xsport.

Штонда - уроженец Винницкой области. На счету 19-летнего украинца 6 побед (3 - нокаутом) на профессиональном ринге.

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