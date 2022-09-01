"На ринге встретятся два гения": промоутер Джошуа рассказал, кого считает фаворитом в бою между Усиком и Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

"Некоторые занимаются кликбейтом, но я сразу сказал: я не думаю, что это будет очень зрелищный поединок, хоть и интригующий.

Ну, не верю я, что их стили сделают бой по-настоящему крутым, хотя он будет очень интригующим. На ринге встретятся два гения, два невероятных бойца. И я думаю, что Усика очень тяжело избить, так что предпочитаю его", – цитирует Хирн Boxingnews24.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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