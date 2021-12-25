На родном языке: украинская звезда "Аталанты" поздравил фанатов клуба с Рождеством (видео)

На родном языке: украинская звезда "Аталанты" поздравил фанатов клуба с Рождеством (видео)

Малиновский также продемонстрировал знание итальянского языка.

В пятницу, 25 декабря, католики празднуют Рождество.

Футболисты "Аталанты" поздравили своих фанатов с этим праздником. Участие в видеоприветствии поклонников принял и украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский. Футболист в праздничном свитере обратился к болельщикам на родном украинском языке.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Аталанты.

"Всех с Рождеством поздравляю. Желаю всего лучшего в Новом году и больше побед", — сказал Малиновский.

Затем украинец повторил свое пожелание на итальянском языке.

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