На родном языке: украинская звезда "Аталанты" поздравил фанатов клуба с Рождеством (видео)

Малиновский также продемонстрировал знание итальянского языка.
В пятницу, 25 декабря, католики празднуют Рождество.
Футболисты "Аталанты" поздравили своих фанатов с этим праздником. Участие в видеоприветствии поклонников принял и украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский. Футболист в праздничном свитере обратился к болельщикам на родном украинском языке.
Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Аталанты.
"Всех с Рождеством поздравляю. Желаю всего лучшего в Новом году и больше побед", — сказал Малиновский.
Затем украинец повторил свое пожелание на итальянском языке.
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