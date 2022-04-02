На российском канале прервали трансляцию матча Бундеслиги: в эфир попадали кадры в поддержку Украины

На российском канале прервали трансляцию матча Бундеслиги: в эфир попадали кадры в поддержку Украины

Яркое проявление тотальной цензуры в стране-агрессоре.

Поединок 28 тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпцигом" (1:4) российские фанаты не смогли посмотреть полностью. В РФ эту встречу транслировали на телеканале "Матч! Футбол 3", однако она была прервана в самом начале.

На 13-й минуте комментатор Игорь Кытманов сообщил, что показ матча не продолжится, и попросил прощения у зрителей.

"К сожалению, мы должны прервать нашу трансляцию по независимым от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдает это правило", - сказал Кытманов.

Во время трансляции в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и против войны, которую Россия развязала на территории нашей страны.

Скриншот по трансляции

Ранее стало известно, что контракты на трансляцию матчей в России разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1. Украинская Премьер-лига призвала другие европейские чемпионаты также прекратить показ своих поединков на территории страны-агрессора.

Напомним, российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры из официальных трансляций матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину.

К примеру, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Хэма" против "Севильи" в Лиге Европы. А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время поединка "Реал" - "Барселона", заменив его на эмблему и название испанского чемпионата.

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