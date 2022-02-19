На "счастливой" арене: Украина выбрала место проведения двух домашних матчей Лиги наций

На "счастливой" арене: Украина выбрала место проведения двух домашних матчей Лиги наций

Поединки против Ирландии и Армении пройдут на Арене Львов.

Исполком УАФ рассмотрел предложения тренерского штаба Александра Петракова и утвердил, что матчи сборной Украины против Армении и Ирландии пройдут во Львове.

Об этом в Facebook сообщил президент ассоциации Андрей Павелко.

Встреча с армянами состоится на Арене Львов 11 июня, а с ирландцами – тремя днями позже. Это будут поединки третьего и четвёртого туров Лиги наций.

Перед этим сине-желтым придется встретиться с ирландцами и сборной Шотландии на выезде 4 и 7 июня соответственно.

Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.

Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.

Команды, выиграющие группы дивизионов В, С и D, поднимутся выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плейоф из четырех последних команд) вылетят в лигу D.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двораундовом плейофе разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

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