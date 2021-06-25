На скорости 137 км/ч: легендарный мотогонщик едва не погиб во время аварии на трассе (видео)

Впечатляющие кадры чудесного спасения.
Легендарный испанский мотогонщик Марк Маркес попал в жуткую аварию во время тренировочной практики FP2 в Ассене (Германия).
Заезд едва не завершился трагедией, когда титулованный пилот на скорости 137 км/ч потерял управление над своим мотоциклом и вылетел с него на трассу. К счастью, испанец, который только в прошлом году сильно травмировался в серьезной аварии, почти не пострадал.
"К завтрашнему дню у меня будут синяки, но, к счастью, я не пострадал, и продолжить борьбу мне не составит труда. Мне повезло, что я выбрался из такого падения невредимым, потому что легко получить травму, когда поднимаешься в воздух", - цитирует Маркеса El Mundo Deportivo.
- Маркес - шестикратный чемпион мира в классе MotoGP.
- Марк считается одним из самых успешных мотогонщиков в истории.
- На его счету множество рекордов в мотоспорте.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, гонщик спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 км/ч и избежал ужасной аварии.