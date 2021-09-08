На скорости 245 км/ч: итальянец попал в Книгу рекордов Гиннеса, пролетев на самолете по автомобильному туннелю (видео)

На скорости 245 км/ч: итальянец попал в Книгу рекордов Гиннеса, пролетев на самолете по автомобильному туннелю (видео)

Пилот вошел в историю, установив невероятное достижение.

Итальянец Дарио Коста стал первым человеком, который смог пролететь на самолете по автомобильному туннелю.

Пилот Red Bull преодолел двойные туннели Чаталджи в Турции менее чем за 44 секунды. На самолете он развил скорость в 245 километров в час.

Достижение Косты уже занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а видео с его эффектным полетом стало популярным в Сети. Эмоции Дарио говорят сами за себя.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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