На скорости 245 км/ч: итальянец попал в Книгу рекордов Гиннеса, пролетев на самолете по автомобильному туннелю (видео)

Пилот вошел в историю, установив невероятное достижение.
Итальянец Дарио Коста стал первым человеком, который смог пролететь на самолете по автомобильному туннелю.
Пилот Red Bull преодолел двойные туннели Чаталджи в Турции менее чем за 44 секунды. На самолете он развил скорость в 245 километров в час.
Достижение Косты уже занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а видео с его эффектным полетом стало популярным в Сети. Эмоции Дарио говорят сами за себя.
Bravissimo Dario Costa. pic.twitter.com/gwBQ2IJxbK— Gus (@Gus64470666) September 8, 2021
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса.