"На следующее утро мы все проверили": промоутер Усика - о скандальном моменте в бою с Джошуа

Александр Красюк заверил, что сигнал о завершении поединка прозвучал не раньше, чем это должно было произойти.
Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал неоднозначный эпизод в победном поединке украинца с британцем Энтони Джошуа.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
В последнем раунде Усик зажал соперника у канатов и был близок к нокауту, но Джошуа спас финальный гонг. Судя по трансляции, сигнал о завершении боя дали на 5 секунд раньше положенного времени, что вызвало бурю эмоций у любителей бокса. Однако, по словам Красюка, на самом деле все было сделано правильно.
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"Секундомер был включен в момент, когда рефери сказал: "Бокс". Так как это был 12-й раунд, рефери пригласил ребят поздравить друг друга. Это нормальная практика. В этот момент был запущен секундомер. С момента гонга до момента включения секундомера прошло пять секунд. Нас тоже волновал этот вопрос. Мы на следующее утро с секундомером все измерили по трансляции - действительно от гонга до гонга прошло ровно три минуты", — сказал Красюк на пресс-конференции в Киеве.
Отметим, что сам Усик признался, почему не стал нокаутировать Джошуа. Александр отметил, что не хотел вредить здоровью соперника.
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- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".
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