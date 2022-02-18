На смену опытному ветерану: "Реал" заинтересовался подписанием звезды "Шахтера"

"Сливочные" хотят видеть в своем составе 23-летнего бразильца.

Защитник донецкого "Шахтера" Додо попал в сферу интересов мадридского "Реала".

По информации издания DefensaCentral, "Королевский клуб" рассматривает варианты усиления правого фланга обороны, где сейчас выступает 30-летний Дани Карвахаль.

Одним из потенциальных кандидатов для мадридского гранда есть именно 23-летний бразиец Додо.

Кроме футболиста "Шахтера", испанский клуб внимательно следит за Норди Мукиэле из "Лейпцига", Рисом Джеймсом из "Челси" и Альваро Одриосолой, играющим на правах аренды за "Фиорентину".

В нынешнем сезоне Додо провел 26 матчей за "горняков" во всех турнирах, отдал 4 результативных передачи.

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