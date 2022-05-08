В Новой Каховке Херсонской области, временно оккупированной российскими войсками, провели футбольный турнир до 9 мая.
Для этого они использовали стадион "Энергия" – домашнюю арену одноименной команды Второй лиги Украины.
Об этом сообщается на страницеZorya Londonsk в Twitter.
Snaps of the victory day tournament… pic.twitter.com/L9vONX592d— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 8 мая 2022
Отмечается, что кафиры подняли на столбы русские и рядские флаги.
Напомним, что бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко из Херсона еще раз похвастался своей любовью к "русскому меру".
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