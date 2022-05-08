На стадионе оккупированной Новой Каховки коллаборанты провели турнир в честь дня "победобесия" (фото)

На стадионе оккупированной Новой Каховки коллаборанты провели турнир в честь дня "победобесия" (фото)

В Новой Каховке Херсонской области, временно оккупированной российскими войсками, провели футбольный турнир до 9 мая.

Для этого они использовали стадион "Энергия" – домашнюю арену одноименной команды Второй лиги Украины.

Об этом сообщается на страницеZorya Londonsk в Twitter.

Snaps of the victory day tournament… pic.twitter.com/L9vONX592d — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 8 мая 2022

Отмечается, что кафиры подняли на столбы русские и рядские флаги.

Напомним, что бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко из Херсона еще раз похвастался своей любовью к "русскому меру".

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