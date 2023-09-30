Сборная России, изгнанная из международного футбола из-за полномасштабного вторжения в Украину, проведет товарищеский матч с командой Кении.

Об этом сообщают российские СМП (средства массовой пропаганды – прим.).

Игра между командой страны-агрессора и африканской сборной состоится 16 октября в турецкой Анталии на стадионе Titanic Mardan Sports Complex.

Отметим, что в ответ на развязывание Россией полномасштабной войны против Украины УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России была вынуждена играть только товарищеские встречи, причем европейские страны отказались проводить матчи с представителями страны-оккупанта. Следовательно, соперниками россиян были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

Ранее сообщалось, что УЕФА вернул к международным соревнованиям российские команды в возрастной категории U-17, однако ряд европейских стран уже заявили, что будут бойкотировать матчи с представителями государства-террориста.

Читайте также:

Допуск юношеских команд России к международным соревнованиям: УАФ отреагировала на скандальное решение УЕФА

Рубли дороже совести: звезды "Барселоны" и других команд Ла Лиги снялись в рекламе для РФ (видео)

Скандальное решение: российских спортсменов официально допустили к Паралимпиаде-2024