На стадионе в Одессе перед матчем сборной Украины произошел пожар: фото, видео

На стадионе в Одессе перед матчем сборной Украины произошел пожар: фото, видео

К счастью, никто не пострадал.

На стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел в бизнес-центре арены. По информации от ГСЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания в офисном кулере там вспыхнуло имущество на площади два квадратных метра.

На месте происшествия прибыли несколько пожарных машин, но огонь удалось потушить с помощью обычного огнетушителя.

dumskaya.net/

dumskaya.net/

Именно на арене "Черноморец" в четверг, 11 ноября, свой поединок проведет сборная Украины. Команда Александра Петракова в рамках товарищеского матча встретится с Болгарией. Эта дуэль начнется в 19:30 по Киеву.

Посетить игру с болгарами в Одессе на стадионе Черноморец могут до 18 тысяч болельщиков.

Арену можно будет заполнить всего на две трети в связи с карантинными ограничениями. Полная емкость стадиона составляет 27 тысяч человек. В настоящее время на игре ожидается 10-11 тысяч зрителей, однако эта цифра еще может возрасти, поскольку билеты находятся в свободной продаже.

Попасть на стадион можно будет только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки врача о наличии антител. Экспресс-тест можно будет сделать перед матчем у стадиона.

Добавим, что следить за всеми событиями этой игры вы можете в текстовой онлайн-трансляции на ТСН Проспорт.

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