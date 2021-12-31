На стороне чемпиона: WBC распределил призовой фонд предстоящего поединка потенциального соперника Усика

Если стороны не договорятся до 11 января, бой пойдет на торги.

Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил распределение гонорара в потенциальном бою между своим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19) в пропорции 80 на 20.

Об этом сообщает издание BoxingScene.

Именно на таких цифрах настаивала промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Фьюри. Команда Уайта сначала не была согласна с этой пропорцией, и теперь неясно, согласится ли британский боксер сразиться с соотечественником.

Если стороны не договорятся, WBC назначил 11 января промоутерские торги, сообщает президент организации Маурисио Сулейман.

"Мы назначили бой во вторник. Распределение гонорара в пропорции 80 на 20 обусловлено гонорарами, которые бойцы заработали в своих последних поединках", — говорит Сулейман.

Фьюри защитил свой титул в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

Уайт последний раз сражался в марте, нокаутировав в четвертом раунде Александра Поветкина.

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