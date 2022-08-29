На телеканале УНИАН состоится трансляция волейбольного матча сборных Украины и Туниса

Сегодня, 29 августа, на телеканале УНИАН состоится трансляция матча мужской сборной Украины по волейболу против сборной Туниса в рамках Чемпионата мира. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители смогут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, являющегося партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.

Первая игра украинцев в рамках чемпионата прошла 27 августа со сборной Сербии и завершилась счетом 0:3 в пользу сербов. В случае победы над Тунисом, Украине удастся пройти в следующий этап турнира, поэтому эта игра очень важна для мужской сборной.

Напоминаем, что эксклюзивным транслятором Чемпионата мира по волейболу среди мужчин является общенациональный телеканал УНИАН, входящий в состав 1+1 media. С соответствующим предложением к 1+1 media обратилась польская телевизионная группа Polsat, обладающая правами на трансляцию. Такие права переданы медиахолдингу на безвозмездной основе.

Как известно, сначала ЧМ по волейболу должен был проходить в рф. Однако, по решению Международной федерации по волейболу, россия была полностью отстранена от события. В марте 2022 года место участников сборной россии заняла сборная Украины.