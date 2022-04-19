На теннисном турнире в Штутгарте за каждый эйс будут жертвовать деньги украинцам

На теннисном турнире в Штутгарте за каждый эйс будут жертвовать деньги украинцам

Титульный спонсор турнира WTA в Штутгарте Porsche будет жертвовать в помощь Украине 100 евро после каждого поданного эйса.

Собранную сумму передадут фондам, которые заботятся об украинце, сообщает официальный сайт Porsche.

Stiftung Agapedia направит вырученные деньги на медицинскую помощь для украинских детей и их родственников, в то время как спортивная региональная конфедерация поддержит выехавших за границу украинских теннисистов, в первую очередь детей и их тренеров.

Отметим, что в прошлом году на турнире в Штутгарте было подано 260 эйсов.

Турнир WTA в Штутгарте продлится 18-24 апреля.

Напомним, что находившийся в Ирпене Киевской области теннисный центр Федерации тенниса Украины был полностью разрушен в результате нападения России на Украину.

Читайте также:

"Говорил, что у нас есть только один футболист уровня сборной": капитан "Динамо" ответил Маркевичу на критику

МОК ответил на призыв устранить представителей стран-агрессорок

"Свиноматки, рожающие детей под алкоголем": известный украинский вратарь — о российских матерях кафиров