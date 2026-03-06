- Дата публикации
На церемонии открытия Паралимпиады-2026 проигнорировали требование Украины: что случилось
Организаторы вынесли флаг Украины, несмотря на требование нашего паралимпийского комитета не делать этого.
Организаторы зимних Паралимпийских игр-2026 проигнорировали требование Украины на церемонии открытия соревнований.
Наша страна бойкотирует мероприятие из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
Национальный паралимпийский комитет Украины также потребовал не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.
Однако организаторы пренебрегли требованием нашего паралимпийского комитета и вынесли флаг Украины на церемонии открытия.
Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной торжественного мероприятия.
Отметим, что соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет бойкотировать и выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Из-за этого Украина решила полностью бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. На мероприятии не будет ни украинских параатлетов, ни должностных лиц. Также наша страна призвала другие государства присоединиться к бойкоту.
К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.
Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.
Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".
Кроме того, МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.