На церемонии открытия Паралимпиады-2026 проигнорировали требование Украины: что случилось

Паралимпийская сборная Украины / © facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Организаторы зимних Паралимпийских игр-2026 проигнорировали требование Украины на церемонии открытия соревнований.

Наша страна бойкотирует мероприятие из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Россияне на церемонии открытия Паралимпиады-2026 / © Associated Press

Национальный паралимпийский комитет Украины также потребовал не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

Однако организаторы пренебрегли требованием нашего паралимпийского комитета и вынесли флаг Украины на церемонии открытия.

Организаторы Паралимпиады-2026 вынесли флаг Украины на церемонии открытия / скриншот Eurovision Sport

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной торжественного мероприятия.

Отметим, что соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет бойкотировать и выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила полностью бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. На мероприятии не будет ни украинских параатлетов, ни должностных лиц. Также наша страна призвала другие государства присоединиться к бойкоту.

К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".

Кроме того, МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.