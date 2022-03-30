"На украинский народ им глубоко плевать": Хацкевич "разнес" белорусских спортсменов за позицию о войне

Белорусский специалист возмущен поведением своих соотечественников.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осудил позицию большинства белорусских спортсменов касательно войны, развязанной Россией против Украины.

"Ну, если в 2020 году только единицы белорусских футболистов поддержали свой народ, я думаю, и я вижу, что на украинский народ им глубоко наплевать, потому что ни один футболист, ни один спортсмен в Беларуси не высказался. Два слова можно сказать, за это не расстреляют ...Да, можно добавить там четыре слова: "Нет войне, закройте небо".

И что, разве из-за этого могут быть проблемы? Ну это твое решение. Даже сегодня прочел Домрачеву. Все так поверхностно выражается. Страшные люди не те, кто за или против, а те, кто и нашим, и вашим. Говорить, что здесь "происходит что-то"...

Да не происходит - здесь война. Больше 120 детей погибли, 160-170 ранены, столько мирных жителей погибло. Говорить, что там "что-то происходит". Не дай бог оказаться в такой ситуации", - приводит слова Хацкевича Tribuna.com.

Добавим, что ранее Хацкевич прокомментировал вторжение российских войск на территорию Украины, отметив, что оккупантам "не сломать украинскую волю и дух".

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