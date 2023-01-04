На уникальном кладбище: в Бразилии похоронили легендарного футболиста Пеле (фото, видео)

На церемонию похорон были допущены только родные и близкие "короля футбола".

В городе Сантус (штат Сан-Паулу) после продолжавшейся сутки официальной церемонии прощания похоронили легендарного бразильского футболиста Пеле. "Король футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

Как сообщает АР, 3 января гроб с телом Пеле забрали со стадиона "Вила Белмиро", домашней арены "Сантоса", где все желающие имели возможность лично почтить память легенды.

Черный гроб окутали бразильским флагом и провезли по улицам города на пожарной машине, а затем пронесли мимо дома его 100-летней матери Селесты.

Фото: Associated Press

Провести Пеле в последний путь пришли около 250 тысяч человек. Со слезами на глазах они скандировали имя своего кумира и устроили громкие аплодисменты в его честь.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Drone footage shows farewell ceremony для Brazilian football great Pele



Пел был проделан на лужайке, висевшую через луну через областное население города Сантос, где тысячу людей fans attended https://t.co/dlwELspcHB pic.twitter.com/BMXAhAQyqe — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 4, 2023

Сама церемония похорон была закрытой, допустили на нее только родных и близких Пеле.

Похоронили легенду на кладбище Memorial Ecumenical Cemetery. Оно внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое вертикальное кладбище мира. Здание имеет 32 этажа и содержит около 16 тысяч мест для захоронения. Пеле сам выбрал себе место на девятом этаже кладбища, купив его еще 19 лет назад. Здесь также похоронены его отец, тетя, брат и дочь.

Le Roi Pelé été inhumé dans un mausolee de 200m2 au 9eme étage du Memorial Necrópole Ecumênica, un cimetière vertical à Santos qui est le plus han cimetière du mondeLe cimetière a 3 de et dec 000 tombes. pic.twitter.com/osOvzgVIrq — RTI Officiel (@RTIOfficiel) January 4, 2023

По словам представителей кладбища, расположенный на первом этаже мавзолей Пеле площадью 200 квадратных метров оформят как футбольный стадион, а гроб выставят посреди искусственного газона в окружении позолоченных изображений времен его славы.

Фото: Associated Press

Смерть Пеле: что известно

Пеле умер в больнице Сан-Паулу в возрасте 82 лет. В последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось . В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. Бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. Бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала. Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

Напомним, ранее врачи назвали точную причину смерти Пеле.

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