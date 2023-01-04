На уникальном кладбище: в Бразилии похоронили легендарного футболиста Пеле (фото, видео)

На церемонию похорон были допущены только родные и близкие "короля футбола".
В городе Сантус (штат Сан-Паулу) после продолжавшейся сутки официальной церемонии прощания похоронили легендарного бразильского футболиста Пеле. "Король футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
Как сообщает АР, 3 января гроб с телом Пеле забрали со стадиона "Вила Белмиро", домашней арены "Сантоса", где все желающие имели возможность лично почтить память легенды.
Черный гроб окутали бразильским флагом и провезли по улицам города на пожарной машине, а затем пронесли мимо дома его 100-летней матери Селесты.
Провести Пеле в последний путь пришли около 250 тысяч человек. Со слезами на глазах они скандировали имя своего кумира и устроили громкие аплодисменты в его честь.
Drone footage shows farewell ceremony для Brazilian football great Pele— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 4, 2023
Пел был проделан на лужайке, висевшую через луну через областное население города Сантос, где тысячу людей fans attended https://t.co/dlwELspcHB pic.twitter.com/BMXAhAQyqe
Сама церемония похорон была закрытой, допустили на нее только родных и близких Пеле.
Похоронили легенду на кладбище Memorial Ecumenical Cemetery. Оно внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое вертикальное кладбище мира. Здание имеет 32 этажа и содержит около 16 тысяч мест для захоронения. Пеле сам выбрал себе место на девятом этаже кладбища, купив его еще 19 лет назад. Здесь также похоронены его отец, тетя, брат и дочь.
Le Roi Pelé été inhumé dans un mausolee de 200m2 au 9eme étage du Memorial Necrópole Ecumênica, un cimetière vertical à Santos qui est le plus han cimetière du mondeLe cimetière a 3 de et dec 000 tombes. pic.twitter.com/osOvzgVIrq— RTI Officiel (@RTIOfficiel) January 4, 2023
По словам представителей кладбища, расположенный на первом этаже мавзолей Пеле площадью 200 квадратных метров оформят как футбольный стадион, а гроб выставят посреди искусственного газона в окружении позолоченных изображений времен его славы.
Смерть Пеле: что известно
- Пеле умер в больнице Сан-Паулу в возрасте 82 лет. В последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. Бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.
- Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.
- Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.
Напомним, ранее врачи назвали точную причину смерти Пеле.
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