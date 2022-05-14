На вершине медального зачета: Украина завоевала еще 13 наград Дефлимпийских игр в Бразилии

Украинская команда не устает удивлять своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.
В двенадцатый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 13 наградами.
В этот день "сине-желтые" выиграли 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.
В целом сборная Украины завоевала на Дефлимпиаде в Бразилии уже 129 медалей - 56 золотых, 37 серебряных и 36 бронзовых.
Наша команда уверенно возглавляет медальный зачет как по количеству "золота", так и по показателю выигранных медалей.
Все медали Украины в двенадцатый день Дефлимпиады-2021
"Золото":
- сборная Украины (мужской баскетбол)
- сборная Украины (легкая атлетика, женская эстафета 4х400 м)
- сборная Украины (легкая атлетика, мужская эстафета 4х400 м)
- Николай Цапленко / Александр Полторацкий (пляжный волейбол, пары, мужчины, Украина №1)
- Раиса Рылова / Юлия Ярошевская (пляжный волейбол, пара, женщины, Украина №1)
"Серебро":
- сборная Украины (мужской волейбол)
- Наталья Урсуленко (легкая атлетика, метание диска)
- Екатерина Потапенко (легкая атлетика, тройной прыжок)
- Дмитрий Вышинский (легкая атлетика, бег на 200 м)
- Сергей Тарасов / Дмитрий Ренькас (пляжный волейбол, пара, мужчины, Украина №2)
- Юлия Черненко / Анна Затылкина (пляжный волейбол, пары, женщины, Украина №2)
"Бронза":
- сборная Украины (женский волейбол)
- Юлия Матвиевская (легкая атлетика, тройной прыжок)
Напомним, Дефлимпиада-2021 завершится 15 мая. Всего на соревнованиях будет разыграно 209 комплектов медалей. Россия и Беларусь отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину.
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