На войне против России погиб 21-летний украинский футболист

Кирилл Молоков отдал жизнь, защищая родину от окупантов.

На войне с Россией погиб украинский футболист Кирилл Молоков.

Об этом сообщил директор черкасского МСК "Днепр" Юрий Гончаров на своей странице в Facebook.

Отмечается, что погибшему воину был 21 год. Футболист погиб во время штурма вражеских позиций.

"Защищая Украину от российских агрессоров, во время штурма вражеских позиций погиб воспитанник МСК "Днепр" Кирилл Молоков. Молодой, энергичный и смелый. Именно таким мы его запомним. Навсегда 21. Навсегда в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб 25-летний украинский футболист любительского клуба "Кудровка" Вячеслав Савицкий.

Также мы писали, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский футболист Николай Жидков, который осенью прошлого года покинул польский клуб и вступил в ряды ВСУ.

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