На войне против России погиб чемпион Украины и призер юношеского чемпионата Европы по гребле

Дмитрий Губанов отдал жизнь, защищая родину от захватчиков.

Многократный чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата Европы по гребле среди юниоров Дмитрий Губанов погиб на войне против российских оккупантов.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) на своей странице в Facebook.

С начала полномасштабного российского вторжения Губанов вступил в ряды ВСУ. 28-летний спортсмен принимал участие в ожесточенных боях в самых горячих точках востока Украины.

"Он перестал выходить на связь летом, 2 августа 2023 года. К сожалению, о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды. У Дмитрия осталась любимая жена и дочь.

Олимпийская семья Украины искренне соболезнует семье, близким и друзьям спортсмена. Вместе со всеми вами разделяем горе, поддерживаем в час скорби. Светлая и вечная память Герою!", – говорится в сообщении НОК.

Губанов – мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет и финалист чемпионата мира среди молодежи до 23 лет.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб 18-летний украинский футзалист Богдан Козак.

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