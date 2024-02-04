На войне против России погиб рекордсмен Украины и чемпион мира по пауэрлифтингу

Александр Билоконь положил свою жизнь за свободу родины.

Известный украинский пауэрлифтер и стронгмен Александр Билоконь погиб на войне против российских оккупантов.

Трагическое известие сообщила Белоцерковская Организация Спорта "БОС" на своей странице в Facebook.

"И снова страшная потеря для спортивной семьи Белоцерковской городской территориальной громады – погиб Защитник Украины – стронгмен, Мастер спорта, Рекордсмен Книги рекордов Украины, Александр Билоконь", – говорится в сообщении.

Погибший воин был мобилизован в марте 2023 года. Ему навсегда останется 32 года.

Билоконь становился чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по Богатырским играм. Имел звание мастера спорта.

Александр был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 году он в Одессе установил национальный рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми.

Тогда спортсмену удалось сдвинуться с места и протянуть на 47 сантиметров вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны составлял вес грузовика, а остальное – люди.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб победитель Универсиады и вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский.

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