На войне против России погиб воспитанник "Динамо" и экс-футболист молодежной сборной Украины

Воспитанник "Динамо" и экс-футболист молодежной сборной Украины Сергей Рожок погиб на войне против России.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Погибшему герою было 38 лет. Всю профессиональную карьеру Сергей провел в украинских и белорусских клубах.

Рожок начинал профессиональную карьеру в академии киевского "Динамо", после чего играл за "Таврию", "Закарпатье", "Оболонь" и ряд других отечественных клубов.

В Беларуси он выступал за "Минск", "Витебск", "Гомель" и другие клубы.

С 2019 года Сергей играл на любительском уровне. Его последним клубом был "Штурм" из Киевской области.

В январе 2000 года Рожок дебютировал за юношескую сборную Украины U-16. В 2001-2002 годах он сыграл в трех матчах сборной Украины U-17, а в 2003-м отыграл свой первый матч за молодежную сборную Украины U-21.

Всего в течение 2003-2005 годов Сергей провел за украинскую "молодежку" 13 матчей, отличился 2 забитыми мячами.

Читайте также:

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу

Умер чемпион мира по футболу Франц Бекенбауэр

Умер бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун