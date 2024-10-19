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На войне против российских оккупантов погиб чемпион мира по скалолазанию

На войне против российских оккупантов погиб чемпион мира по скалолазанию

Максим Петренко / Фото: facebook.com/evgeny.kryvosheytsev

Максим Петренко отдал свою жизнь в борьбе за независимость Украины.

На войне против российских оккупантов погиб украинский военный и профессиональный скалолаз Максим Петренко.

Трагическое известие сообщил украинский атлет Евгений Кривошейцев на своей странице в Facebook.

"Грустная весть... В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских орд, погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании Максим Петренко", – говорится в посте.

Петренко погиб в возрасте 46 лет. Он родился в Луганске. На молодежных соревнованиях Максим неоднократно завоевывал медали, в том числе золотые.

На взрослых международных соревнованиях его самой высокой наградой была бронзовая медаль чемпионата мира 1999 года в Бирмингеме. Он стал первым и единственным украинцем, который выигрывал медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине трудность.

Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб футбольный тренер из Киева Денис Скляренко.

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