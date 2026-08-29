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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по велоспорту

Роман Бузиле отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Роман Бузиле

Роман Бузиле / Харьковская государственная академия физической культуры

На войне против российских оккупантов погиб победитель чемпионатов Украины по велоспорту Роман Бузиле.

Трагическую новость сообщила Харьковская государственная академия физической культуры на своей странице в Facebook.

Погибшему воину было 33 года. Бузиле — выпускник Харьковской государственной академии физической культуры. Роман был многократным победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе в разных возрастных категориях, победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов мира и Европы среди юниоров.

Бузиле защищал Украину в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

На этой неделе Романа провели в последний путь в родном Харькове.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб призер Паралимпийских игр.

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