На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по велоспорту

Роман Бузиле / Харьковская государственная академия физической культуры

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На войне против российских оккупантов погиб победитель чемпионатов Украины по велоспорту Роман Бузиле.

Трагическую новость сообщила Харьковская государственная академия физической культуры на своей странице в Facebook.

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Погибшему воину было 33 года. Бузиле — выпускник Харьковской государственной академии физической культуры. Роман был многократным победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе в разных возрастных категориях, победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов мира и Европы среди юниоров.

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Бузиле защищал Украину в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

На этой неделе Романа провели в последний путь в родном Харькове.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб призер Паралимпийских игр.

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