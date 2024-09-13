На войне против российских оккупантов погиб двукратный чемпион мира по панкратиону

На войне против российских оккупантов погиб двукратный чемпион мира и многократный чемпион Украины по панкратиону Ярослав Стрелец.

Трагическое известие сообщили в Спортивном комитете Украины.

Отмечается, что Ярослав добровольцем пошел защищать Украину от российских захватчиков, когда ему было всего 19 лет. На момент смерти спортсмену из Черкасской области исполнился 21 год.

"К своему делу – что на тренировках и соревнованиях, что на фронте – он всегда относился с чрезвычайной ответственностью, стараясь быть лучшим и первым во всем. Он ставил перед собой самую высокую планку: стать абсолютным чемпионом мира. Но когда российские орды ворвались в родную страну, эту мечту пришлось отложить.

В одном из интервью Ярослав сказал: "Все мои бои были тяжелыми, а самый тяжелый бой еще впереди". К сожалению, этот бой стал для героя последним. Вечная память и слава герою, который положил жизнь за будущее Украины!", – говорится в посте.

Ярослав стал чемпионом мира по панкратиону в 2021 году, завоевав две золотые награды. Также он неоднократно становился чемпионом Украины по этому виду спорта.

К слову, панкратион – это древнегреческое боевое искусство, сочетающее в себе элементы борьбы и кулачного боя.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук.

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