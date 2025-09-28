ТСН в социальных сетях

Проспорт
388
1 мин

На войне против российских оккупантов погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам

Антон Болдырев погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Максим Приходько
Антон Болдырев

Антон Болдырев / facebook.com/ShostkaNews.com.ua

На войне против российских оккупантов погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам Антон Болдырев.

О трагедии сообщила Федерация шахмат Украины.

Болдырев встал на защиту Украины в 2022 году. Он погиб 20 сентября 2025 года в Заречном Краматорского района Донецкой области во время выполнения боевого задания. Ему было 50 лет.

"Герои не умирают! В Шостке похоронили старшего лейтенанта ВСУ, командира взвода Антона Болдырева. Он был известным в Украине шахматным аматором, кандидатом в мастера спорта... И хотя больших высот не достиг, безгранично любил шахматы и до войны активно играл в турнирах...

Федерация шахмат Украины выражает глубокое соболезнование друзьям и близким Антона Болдырева. Родных у него не осталось...", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб титулованный украинский кикбоксер Денис Футрас.

