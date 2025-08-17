Роман Стащенко / © Федерация греко-римской борьбы Украины

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко.

Трагическую новость сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины на своей странице в Facebook.

"Грустная весть… В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в посте.

Отмечается, что Роман погиб 13 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб украинский футбольный тренер Виталий Ванкевич.