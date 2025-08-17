ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
480
Время на прочтение
1 мин

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе

Роман Стащенко отдал жизнь, защищая соотечественников от захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Роман Стащенко

Роман Стащенко / © Федерация греко-римской борьбы Украины

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко.

Трагическую новость сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины на своей странице в Facebook.

"Грустная весть… В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в посте.

Отмечается, что Роман погиб 13 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб украинский футбольный тренер Виталий Ванкевич.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie