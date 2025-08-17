- Дата публикации
Проспорт
- 480
- 1 мин
На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе
Роман Стащенко отдал жизнь, защищая соотечественников от захватчиков.
На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко.
Трагическую новость сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины на своей странице в Facebook.
"Грустная весть… В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в посте.
Отмечается, что Роман погиб 13 августа 2025 года.
Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб украинский футбольный тренер Виталий Ванкевич.