На войне против российских оккупантов погиб многократный рекордсмен Украины по пулевой стрельбе
Алексей Хабаров отдал жизнь, защищая украинцев от российских захватчиков.
На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта международного класса, многократный рекордсмен Украины по пулевой стрельбе Алексей Хабаров.
Трагическую новость сообщило отделение НОК Украины в Горишних Плавнях.
Кроме личных достижений, Хабаров на базе высшего профессионального лицея в Горишних Плавнях основал стрелковый клуб "Феникс", где учил детей.
"Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи – он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером.
Он был настоящим патриотом и смелым мужчиной, который отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу Украины.
Страна и наш город склоняют головы в скорби и выражают искренние соболезнования семье и близким. Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах", – говорится в посте.
Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко.