На войне против российских оккупантов погиб многократный рекордсмен Украины по пулевой стрельбе

Алексей Хабаров / facebook.com/olympgorishniplavni

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта международного класса, многократный рекордсмен Украины по пулевой стрельбе Алексей Хабаров.

Трагическую новость сообщило отделение НОК Украины в Горишних Плавнях.

Кроме личных достижений, Хабаров на базе высшего профессионального лицея в Горишних Плавнях основал стрелковый клуб "Феникс", где учил детей.

"Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи – он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером.

Он был настоящим патриотом и смелым мужчиной, который отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу Украины.

Страна и наш город склоняют головы в скорби и выражают искренние соболезнования семье и близким. Память об Алексее навсегда останется в наших сердцах", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко.