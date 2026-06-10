Игорь Боднар / Федерация легкой атлетики Тернопольской области

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На войне против российских оккупантов погиб призер Паралимпийских игр-2000 в Сиднее, украинский военнослужащий Игорь Боднар.

Трагическое известие сообщает Федерация легкой атлетики Тернопольской области.

Боднар погиб 6 июня в Сумской области во время выполнения боевого задания. Прощание с военнослужащим состоится в четверг, 11 июня.

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Боднар был мастером спорта международного класса и серебряным призером Паралимпийских игр в Сиднее (Австралия) по легкой атлетике в беге на 1500 метров.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб украинский кикбоксер.

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