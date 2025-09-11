- Дата публикации
На войне против российских оккупантов погиб титулованный украинский кикбоксер
Денис Футрас погиб во время выполнения оперативно-боевого задания.
На войне против российских оккупантов погиб титулованный украинский кикбоксер Денис Футрас.
Трагическую новость сообщил Харьковский Национальный университет внутренних дел.
23-летний выпускник Харьковского национального университета внутренних дел погиб 5 сентября 2025 года во время выполнения оперативно-боевого задания в городе Купянск Харьковской области.
"С 2020 до 2024 года Денис учился в учебно-научном институте №1. За это время он стал гордостью института и примером для товарищей. Денис был мастером спорта Украины по кикбоксингу, чемпионом мира по французскому боксу Сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров, неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и мира.
Ему было всего 23 года. Недавно он получил звание старшего лейтенанта СБУ. Вечный почет и слава герою, отдавшему жизнь за нашу свободу! Вечная память Денису Фуртасу! Искренние соболезнования родным!", – говорится в посте.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб многократный рекордсмен Украины по пулевой стрельбе Алексей Хабаров.