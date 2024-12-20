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На войне против российских оккупантов погиб украинский футбольный арбитр

На войне против российских оккупантов погиб украинский футбольный арбитр

Андрей Щепотьев / Фото: УАФ

Андрей Щепотьев отдал свою жизнь ради родины.

На войне против российских оккупантов погиб украинский футбольный арбитр Андрей Щепотьев.

Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

30-летний харьковчанин работал на матчах детско-юношеского футбола и встречах любительских лиг, был слушателем Национальной школы арбитров (2020) и работал тренером местного "Арсенала".

После начала полномасштабного российского вторжения Щепотьев вступил в ряды ВСУ. Погиб он во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Слава Герою! Вечная память...", – говорится в посте УАФ.

Ранее сообщалось, что отец футболиста "Шахтера" погиб на войне с российскими оккупантами.

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