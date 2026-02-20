ТСН в социальных сетях

Проспорт
На войне против российских оккупантов погиб украинский кикбоксер

Дмитрий Русецкий отдал жизнь, защищая свободу Украины.

Максим Приходько
Дмитрий Русецкий

Дмитрий Русецкий / facebook.com/olga.pavlenko.16

На войне против российских оккупантов погиб украинский кикбоксер и тренер Дмитрий Русецкий.

Трагическое известие сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко.

Дмитрий погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка.

Русецкий был мастером спорта международного класса по кикбоксингу WAKO.

Также Дмитрий занимался тренерством. Он посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский альпинист.

Также мы рассказывали, что украинский футзалист погиб на войне с российскими оккупантами.

